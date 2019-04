Marbach Neue Chance für Baugebiet

Sollte man letztlich mit allen Parteien in der Angelegenheit handelseinig werden, werde ein weiterer Schritt sein, die Vereinbarungen auch juristisch abzusichern, damit keine Schlupflöcher bleiben. Wann dann die Planungen abgeschlossen werden und die ersten Bagger an der Affalterbacher Straße anrücken könnten, lasse sich seriös derzeit nicht abschätzen, betont Jan Trost. „Erst müssen wir uns mit allen zusammensetzen. Es könnte ja auch alles wieder auf null zurückgehen“, betont er. Davon abgesehen müsste auch der Gemeinderat noch gewisse Dinge klären. Zum Beispiel die Frage, ob in dem Gebiet wie bislang geplant tatsächlich ein Supermarkt angesiedelt werden soll. Dieses Ziel war zuletzt im Gremium auch kritisch gesehen worden.