Marbach Neue Beigeordnete will auf Kurs bleiben

Dazu kommt, dass sie Marbach auch schon zuvor nicht nur vom Hörensagen kannte. Direkt nach dem Abitur in Heilbronn am Wirtschaftsgymnasium studierte sie an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg – und lebte in der Zeit für zwei Jahre in der Schillerstadt. „Der S-Bahn-Anschluss war für mich als Studentin ein ganz wesentlicher Punkt“, sagt sie. Die Hochschule sei aber auch per Auto von Marbach aus gut zu erreichen gewesen. Nun, rund 20 Jahre später, lebt Franziska Wunschik, die ursprünglich aus Bad Rappenau stammt, in Markgröningen. Allerdings würde sie jetzt gerne wieder nach Marbach ziehen. Doch bei ihrer Suche nach einer geeigneten Immobilie hat die neue Erste Beigeordnete gleich einmal Bekanntschaft mit dem völlig überhitzten hiesigen Wohnungsmarkt machen können. Eine Bleibe hat sie jedenfalls noch nicht gefunden. Für sie ist das auch gar nicht so verwunderlich: Denn Marbach sei eine attraktive Kommune. „Wir haben Angebote für die Kleinsten und bis zu den Ältesten“, betont sie. Dabei erinnert sie unter anderem an die Kleinkindbetreuung, die Schulen und das Seniorenstift auf der Schillerhöhe.