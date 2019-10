Marbach/Neckarweihigen Jetter verlegt den Firmensitz nach Marbach

Marbach/Neckarweihingen - Die Sparte „Energie“ im Marbacher Energie- und Technologiepark wird in den kommenden Jahren durch eine Netzstabilitätsanlage gestärkt. Aber auch in Sachen „Technologie“ tut sich was: Der Automatisierungsspezialist Jetter aus Neckarweihingen wird seinen Hauptsitz in die Schillerstadt verlegen. „Wir haben schon seit einiger Zeit nach einer geeigneten Fläche für einen Neubau gesucht“, so der Vorstandsvorsitzende Christian Benz. Erst habe sich die Firma in Ludwigsburg selbst umgesehen – ohne Erfolg. Dann richtete sich der Blick schließlich in die Nachbarschaft.