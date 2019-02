Marbach Nächstes Gipfeltreffen der Jugend

Die Jugendlichen scheinen sich davon nicht in ihrem Engagement bremsen zu lassen. Einige der Teenager hätten sich bei dem derzeit laufenden Prozess zur Entwicklung der Marbacher Innenstadt eingebracht, sagte Stenkamp. Zudem sei er noch in der Nacht, in der die Bushaltestelle demoliert wurde, vom Stadtschülerrat informiert worden. „Die waren auf Zack“, betonte Georg Stenkamp. Besagter Schülerrat besteht aus acht Mitgliedern und entscheidet, was jährlich mit den 5000 Euro plus x aus dem Jugendtopf geschehen soll. Zudem hat das Gremium ein Anhörungs- und Vorschlagsrecht zu Jugendthemen in Politik und Verwaltung. „Im Prinzip finde ich das echt super. Das sollte aber vermehrt in Anspruch genommen werden. Dann wäre es noch besser“, stellte Hendrik Lüdke von Puls fest.

Ferner interessierte Lüdke, wie viel Geld aktuell im Jugendtopf liegt. Es seien noch etwas mehr als 8000 Euro übrig, erwiderte Georg Stenkamp. Das Geld werde dazu verwendet, die Wasserspender anzuschaffen und die Grafitti-Wand wieder auf Vordermann zu bringen.

Großer Aufwand

Der planet-x-Leiter Georg Stenkamp ist mit 25 Prozent freigestellt, um die Jugendbeteiligung in der Schillerstadt zu moderieren. Im Verwaltungsausschuss betonte er nun, dass die Aufgabe mit diesem Job-Umfang „sehr, sehr schwer zu leisten“ sei. „Jedes Projekt zieht einen Rattenschwanz hinter sich her“, erklärte er. Oft müsse er sich auch um Dinge kümmern, die er als Sozialarbeiter nicht von der Pike auf gelernt habe – wie die Betreuung des Wlan-Hotspots an den Schulen. Dazu müsse er viel kommunizieren und Berichte abliefern. Auf seinen durch die Blume vorgebrachten Hilferuf ging im Gremium aber nur Hendrik Lüdke von Puls ein. „Sie hätten wohl möglicherweise gerne eine halbe Stelle, um sich dem adäquater widmen zu können“, sagte er. Ob sich dafür eine Mehrheit findet, wisse er aber nicht