Marbach Nachwuchs-Gärtner erstellen Vogeltränken für den Mitmach-Garten

Unter Anleitung von Susanne Maurer wurde beim Ferienprogramm modelliert, gestaltet und nach Herzenslust geknetet. Die Betreiberin von Susannes Töpferei ist kein Neuling in Sachen Ferienprogramm. Seit Jahren bietet sie Sommerferienprogramme für Kinder an. „Diese Aktion gibt es allerdings zum ersten Mal“, verrät sie. Ob die Werke dann am Ende tatsächlich im Mitmach-Garten stehen, bleibt den Kindern selbst überlassen. Denn auch im heimischen Garten machen sich die selbstgetöpferten Vogeltränken sicherlich gut.