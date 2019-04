Marbach Nach mehr als 40 Jahren ist Schluss

Marbach - Nach 41 Jahren geht in Marbach eine Ära zu Ende: Rüdiger Heilgeist, Chef der Apotheke Palm in der Marktstraße, geht in den Ruhestand. Die altehrwürdige Apotheke, deren Wurzeln auf das Jahr 1628 zurückgehen, bleibt jedoch bestehen. Auch ihr Name bleibt erhalten. Er geht auf Alfred Palm zurück, der sie 1912 übernahm und 1952 an seinen Sohn Helmut übergab.