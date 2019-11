Verkehr und Parkplätze – das sind zwei kommunale Dauerbrenner. Nicht nur in Marbach, aber eben gerade auch in Marbach. Vier mögliche Standorte für Parkhäuser und Tiefgaragen sind in der Diskussion. Eine Tendenz hinsichtlich einer Mehrheit für einen der Varianten war am Donnerstag nicht auszumachen. Im Gegenteil. Das Gremium forderte weitere Informationen ein und warnte vor einem Schnellschuss. Und das ist gut so. Denn neben der Frage, wie viele Parkplätze welcher Standort bringt, sollte auch die städteplanerische Komponente eine gewichtige Rolle bei der Entscheidung spielen. Neben der Machbarkeit und der Finanzierbarkeit. Und gerade in diesem Punkt setzt die Vision einer grünen Lunge entlang der historischen Stadtmauer, zu Papier gebracht von der Marbacher Architektin Nicole Schmidt, nach wie vor ein überzeugendes Zeichen.