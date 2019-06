Marbach/Murr Nadelöhr braucht weitere Untersuchung

Am Donnerstag brachte dann eine Pressemitteilung des Ministeriums Licht ins Dunkel der Informationslücke. Laut Ministerialdirektor Uwe Lahl liege das Problem bei den Knotenpunkten im Trassenverlauf. „Besonders kritisch hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit ist die Einmündung der L 1138 (von Benningen) in die L 1100.“ Allerdings trete an fast allen Knotenpunkten in den Spitzenstunden infolge der geringen Abstände ein Rückstau über die benachbarten Knoten hinaus auf. Genau diese gegenseitige Beeinflussung verursache das Erliegen des Verkehrs.