Marbach/Murr Das Leben bereichert, der Kommune gedient

Klar ist aber auch, dass sich als Gemeinderat nicht alle Vorhaben verwirklichen lassen. In puncto Kinderbetreuung gäbe es für Rainer Fröbel beispielsweise schon weitere Ansätze für Verbesserungen. Doch für solche Dinge brauche es nun mal Mehrheiten. „Wir hätten auch gerne eine eigenständige Erzieherin als eine Art Kindergartenchefin gehabt, die zuständig für das Personal im Kindergarten sein sollte“, sagt er. „Das ist aber schwierig. Da müssten alle Akteure einverstanden sein“, erklärt Fröbel.

Arnegunde Bärlin bedauert hingegen, dass in Marbach bis heute kein Stadtmuseum angesiedelt ist. „Dafür habe ich von Anfang an gekämpft“, sagt sie. Die Ausstellung im Torturm könne nicht das letzte Wort sein. Die Stadtverwaltung müsse auch nach Räumlichkeiten Ausschau halten, fordert sie. Der frühere Bürgermeister Heinz Georg Keppler habe sich durch ein „großes Gefühl“ für Geschichte und die Bewahrung von alten Schätzen ausgezeichnet. „Das ist heute nicht mehr so ausgeprägt.“

Der 74-Jährigen schmeckt auch die Gesprächskultur im Marbacher Gemeinderat nicht mehr vorbehaltlos. „Die war früher straffer“, sagt sie. Die inzwischen ausführlichere Berichterstattung in den Medien habe außerdem einen unangenehmen Nebeneffekt. „Dadurch fühlen sich manche Gemeinderäte animiert, ihre Weisheiten loszuwerden. Das finde ich fast lästig. Selbstdarsteller laufen dann zur Hochform auf“, findet sie.

Ein Phänomen, das Rainer Fröbel für Murr nicht beobachten konnte. Wie ihm überhaupt spontan nichts einfällt, was sich in all den Jahren zum Negativen an der Arbeit im Gremium verändert hätte. „Wir arbeiten recht gut zusammen. Projekte, die angegangen werden, werden umgesetzt. Ich kann mich an keine große Stresssituation erinnern, in der man sich grundlegend geärgert hat, weil gar nichts lief oder etwas schiefgelaufen ist“, sagt er.

Rainer Fröbel erinnert aber daran, dass heutzutage manche Dinge wie Jugendhäuser oder Schulsozialarbeit selbstverständlich seien, die vor 30 Jahren noch „Reizwörter“ waren.