Marbach/Motorsport Ein Leben für den Geschwindigkeitsrausch

Es läuft also rund bei Pascal Springmann, der vergangenes Jahr zudem Fünfter bei den Deutschen-Enduro-Meisterschaften in der größten Klasse E3 wurde. Dem Marbacher gelang damit ein echtes Kunststück – nicht nur, weil mancher seiner Mitstreiter diesen Sport hauptberuflich ausübt. Denn bereits 2010 hatte er Platz fünf bei Deutschen Meisterschaften erreicht. Damals aber beim Trail, also einer ganz anderen Disziplin dieser Sportart. „Schon damals war mein Ziel, mal in den Enduro-Bereich zu wechseln. Das habe ich nach diesem fünften Platz getan.“

Nach dem neuerlichen fünften Platz 2018, mit dem er ein lang gehegtes Ziel erreichte, lässt Springmann nun auch die E3-Klasse sein. Er widmet sich stattdessen dem internationalen Extrem-Enduro, dessen Anforderungen noch über das Rennen in Riesa hinausgehen. „Bei den Hindernissen auf der Strecke ist meine Trail-Erfahrung natürlich eine Riesenhilfe“, weiß er. Die Rennen finden nun auch nicht mehr nur in Deutschland, sondern vor allem im Ausland statt, beispielsweise in Rumänien, Kroatien und Österreich. Bereits an diesem Wochenende tritt er beim Alestrem-Rennen in Südfrankreich an. „Beim Extrem-Enduro geht es meist ums Ankommen. Beim Erzbergrodeo in Österreich ist das Gelände so schwer, dass man kaum laufen könnte. Von 1500 Fahrern kommen vielleicht zehn an. Da möchte ich mal einer von sein. Das wäre der Enduro-Himmel“, sagt er schmunzelnd und nimmt einen letzten Schluck aus seiner Tasse. Unmöglich erscheint das nicht: Bei seinem letzten Versuch erreichte er Checkpoint 20 von 26.

Auch beim Extrem-Enduro gibt es eine Weltmeisterschaft, die aus zeitlichen und finanziellen Gründen für Springmann aber nicht stemmbar ist. Er wird deshalb zu ausgewählten Rennen mit seinem Kleinbus fahren, das Motorrad an Bord, die Freundin auf dem Beifahrersitz. Auch jetzt nach Frankreich ist sie mitgekommen. „Bei diesem zeitlichen Aufwand wäre eine Beziehung sonst auch schwierig“, weiß Pascal Springmann, lacht und blickt auf zu seiner Freundin Sina Wienziers, die zum Gespräch mitgekommen ist – und bei der er auf Zustimmung trifft, als könne es darüber gar keine zwei Meinungen geben. Kein Wunder, denn auch sie ist vom Enduro-Virus infiziert, fährt für den MSC Marbach und hat ein eigenes Motorrad. Die gemeinsame Urlaubsplanung, wenn überhaupt machbar, richtet sich entsprechend nach dem Rennkalender. So verbringt das Paar die jetzige Woche auch in Frankreich, bevor dort am Wochenende das Rennen ansteht.

Führt man sich nun vor Augen, dass es außer in Rudersberg und Künzelsau kaum Trainingsstrecken in der Region gibt, lässt sich erahnen, wie wenig freie Wochenenden es wirklich gibt. Denn nur an diesen kann auch trainiert werden. Im Winter meistens in Schweinfurt, immerhin 180 Kilometer entfernt. Oder es geht gar an den Gardasee.

Da stellt sich natürlich die Frage, ob überhaupt Zeit für weitere Hobbys ist. Ja ist es, versichern beide – und müssen lachen. Der Grund: „Unsere Freunde meinten schon, es ist für uns erst spannend genug, wenn irgendein Haftungsverzicht unterschrieben werden muss“, sagt Sina Wienziers. Sprich: Wakeboard, Snowboard, Downhill – am Nervenkitzel darf’s nicht fehlen.

Doch woher kommt bei Pascal Springmann der Hang zur Geschwindigkeit? „Auch mein Vater ist beim MSC Marbach Enduro gefahren, es wurde mir also in die Wiege gelegt. Mit vier Jahren habe ich auf einer kleinen MotoCross-Maschine angefangen.“ Als Trail-Fahrer hatte er dann den Steinbruch in Rielingshausen quasi vor der Haustüre. Später schaffte er es in die deutsche Junioren-Nationalmannschaft, nahm als Teil des vierköpfigen deutschen Teams an den Six-Days in Argentinien teil, wurde dabei Vierter der Mannschafts-WM. „Ein Riesenerfolg“, erinnert er sich. Behilflich war ihm dabei, dass er von der Pike auf die Funktionsweise der Motorräder gelernt hat. Denn als beim Rennen durch Sand der Luftfilter verstopft war, konnte er ihn kurzfristig mit dem Finger freimachen.

Später studierte der gelernte Industriemechaniker Fahrzeugtechnik und arbeitet heute bei Porsche in Weissach. Mit Fahrzeugen hat er also täglich zu tun – und nach Feierabend geht’s in die elterliche Garage nach Marbach, um – manchmal gemeinsam mit Vater Willi – an seiner Enduro zu schrauben. „Eigentlich ist die Garage für zwei Autos vorgesehen, sie entspricht aber nur noch einer Werkstatt“, so Pascal Springmann. Nur für größere Reparaturen kommt seine Maschine in die Partnerwerkstatt. Zuhause in Rielingshausen ist er dann selten vor 21 Uhr.

Den Aufwand nimmt er aber gerne in Kauf: „Beim Fahren ist man einfach wie im Rausch, man befindet sich im Tunnel und vergisst alles drumherum. Das macht süchtig“, beschreibt der 27-Jährige seine Faszination für den Motorsport. Mit einem üblichen Motorrad über die Landstraße cruisen? Nichts für Pascal Springmann: „Ich hab’s probiert, auch mit längeren Touren. Aber das ist mir zu langweilig.“