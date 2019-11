Marbach Modell stehen für Akzeptanz und Vielfalt

Fragt man Mary Schirrmacher nach der Absicht für ihre Idee, erfährt der Zuhörer, dass „das Projekt eine lange Vorgeschichte hat“. Denn die Fotografin ist davon beseelt, ihre persönliche Maxime „Auf Positiv folgt Positiv“ weit hinaus in die Gesellschaft zu tragen. „Ich möchte erreichen, dass die Menschen positiver miteinander umgehen“, erklärt sie und fügt hinzu, dass es auch bei ihr einmal eine Zeit des Leidens und der negativen Empfindungen gab. „Nach der Trennung meiner Eltern bin ich gemobbt worden. Eine Zeit, in der ich stark verunsichert gegenüber anderen und der Gesellschaft war. Wir sind von so viel Diskriminierung und Ausgrenzung umgeben, mein Kanal ist jetzt voll!“ Mit ihrem Foto-Projekt will sie ihre Mitmenschen dazu anregen, ein positives Zeichen zu setzen, anderen zu helfen aus der negativen Ecke herauszukommen und jeden so zu akzeptieren, wie er ist. Deshalb stehen ihre menschlichen Motive an diesem Sonntag allesamt vor einer weißen Hand, die auf der großen Firmentüre prangt. Mit Dankbarkeit spricht Schirrmacher über Ella Bornack, die dem Projekt vor ihrer Firma zugestimmt hat.