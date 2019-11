Marbach Mit Voba-Neubau gegen Parkplatzminus?

Doch die Räte, allen voran die SPD, ließen nicht locker und am Ende wurde der Antrag der Verwaltung um den Punkt Grobkostenschätzung ergänzt. Die soll den Räten für alle Standorte vorgelegt werden. Dieter Wanner bremste allzu große Erwartungen jedoch ein. „Zu einer seriösen Kostenermittlung gehören weitergehende Planungen und selbst dann können mit Beginn der Grabungen noch Kosten kommen“, sagte er mit Blick auf die Baustelle Pfundhaus, wo archäologische Artefakte gefunden wurden. Darüber hinaus wird auf Antrag der Grünen und auf Vorschlag von Nicole Schmidt sowie des Stadtmarketingvereins-Vorsitzenden Simon Wurm in Kooperation mit dem SSM eine Infofahrt organisiert. In Städte, in denen bereits Tiefgaragen in historischem Kontext gebaut wurden. Allein drei gibt es laut Schmidt im Umkreis von 120 Kilometer. Und es werden Experten zu Rate gezogen, die solche Projekte bereits verwirklicht haben. Maximal 10 000 Euro darf das Ganze kosten. Damit will das Gremium die Vision von Nicole Schmidt, die Altstadt autofrei zu bekommen und gleichzeitig zentrumsnah Parkplätze unterirdisch zu schaffen nicht ad acta legen.