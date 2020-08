Marbach Mit Stars und viel Hygiene

Die 23-Jährige denkt zudem wie ihre Kollegin Fabienne Prieß, dass es sogar etwas Gutes hat, in Zeiten wie diesen eine Komödie zu entwickeln. Das zaubere den Leuten ein Schmunzeln ins Gesicht. Der Plot bietet auf jeden Fall genügend Potenzial für Irrungen und Wirrungen, wie sie Komödienfans lieben. In dem 15-Minüter „Halb so wild“ geht es um einen Junggesellinnen-Abschied, den Eva für ihre Schwester Silvie auf die Beine stellt. Blöderweise sagen so gut wie alle Gäste ab – bis auf Henri, eine schon etwas ältere Geschäftskollegin, die eigentlich gar nicht so viel mit Eva am Hut an. Zu allem Überfluss stellt sich heraus, dass Silvie gar nicht mehr heiraten will, was sie aber nur Henri anvertraut, um ihre Schwester nicht zu kränken, die mit so viel Herzblut den Abend organisiert hat.

Für diese turbulente Geschichte hat das Team von der Filmakademie eine prominente Schauspielerriege nach Marbach und Möglingen gelockt, wo die Innenszenen eingefangen wurden. Die vor allem aus Märchenverfilmungen bekannte Josefine Voss schlüpft in die Rolle der Eva, „Hanni-und-Nanni“-Star Sophia Münster wurde für die Rolle ihrer Schwester gewonnen. Den Part der Henri hat Petra Hartung übernommen, die man aus vielen Engagements in deutschen Fernseh- und Kinofilmen, aber auch aus Quentin Tarantinos Meisterwerk „Inglorious Basterds“ kennt. Doch selbst diese geballte Prominenz musste sich den Corona-Regeln beugen – und rund um den Arbeitsplatz mit Maske unterwegs sein.