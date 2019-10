Marbach Mit Punkten zur bezahlbaren Wohnung

Im Grundsatz konnte sich das Gremium auf das Modell verständigen, dass die Verwaltung vorlegte. Über den Zuschlag wird demnach per Punktekatalog entschieden, bei dem man sich an Städten wie Stuttgart oder Ludwigsburg orientiert habe, wie die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik sagte. Am höchsten gewichtet werden mit 40 Zählern Notfälle wie häusliche Gewalt, drohende Obdachlosigkeit und wenn man als Rollstuhl­fahrer in Räumlichkeiten lebt, die nicht barrierefrei sind. In die zweithöchste Bewertungsstufe von 30 Punkten fallen Personen, die aus der Not heraus in Untermiete wohnen oder bei Verwandten Unterschlupf gefunden haben. Zehn Punkte werden angerechnet, wenn man in einer überbelegten Einheit untergekommen ist. Zuschläge von zehn Punkten gibt es auch pro Kind, fünf für Angehörige der Marbacher Feuerwehr und Frauen und Männer, die in der Schillerstadt arbeiten. Alle Bewerber müssen seit mindestens einem Jahr in Marbach Zuhause sein.