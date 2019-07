Marbach Mit großem Willen und Youtube zum Abi

Alleine losziehen. Davon kann auch Hasan Awata ein Lied singen. Als Jugendlicher floh der Syrer ohne Eltern aus der Türkei bis nach Deutschland. Zu Fuß, mit dem Auto und dem Schlauchboot: Der heutige Großbottwarer hat auf seiner Odyssee auf nahezu jede erdenkliche Fortbewegungsart Kilometer um Kilometer zurücklegt. Anfangs wurde er von Bekannten begleitet, doch auch die verlor er irgendwann aus den Augen. Die Familie war in der Türkei geblieben, aber der älteste Sprössling hatte dort keine Perspektiven für sich gesehen, schlug sich deshalb gen Westen durch. „Angst hatte ich keine. Das Leben in der Türkei war schrecklich. Ich musste mehr als zwölf Stunden am Tag arbeiten, hatte keine Freizeit als Kind. Ich wollte nur raus, egal wohin und wie gefährlich das ist. Aber die vier Stunden in einem Schlauchboot nach Griechenland mit 40 anderen Menschen waren schon anstrengend. Ich konnte meine Beine zwei Stunden nicht bewegen“, berichtet der 20-Jährige. Er ließ sich auch vor Schikanen an manchen Staatsübergängen nicht unterkriegen, sprang mit seinen Englischkenntnissen sogar als Vermittler zwischen Grenzern und Flüchtlingen ein.

Seit vier Jahren ist Awata, der Maschinenbau studieren will, mittlerweile in Deutschland. Die Sprache hat er wie Ahmadi erst hier und aus eigenem Antrieb gelernt – natürlich auch über Youtube, wie er lachend erzählt. „Mein erstes Wort war Tschüss“, sagt er. Doch das reichte ihm nicht. Hasan Awata wollte weiter lernen, das Abitur machen. „Meine Betreuerin und mein Vormund wollten mich davon abbringen. Die gingen davon aus, dass das zu schwierig für mich ist. Die wollten, dass ich direkt arbeiten gehe“, erzählt er. Der junge Mann aus Damaskus glaubte aber an sich und seine Fähigkeiten. Zurecht, wie man heute weiß.

„Schule ist der Weg zur Integration“, ist er überzeugt. Alleine mit einem Sprachkurs lasse sich nicht viel erreichen, weil man dann nicht mit Einheimischen in Kontakt komme. „Außerdem muss der Wille zur Integration da sein. Wir wollten das, wir wollten unter Deutschen sein“, ergänzt Koorosh Ahmadi. Ferner müsse man damit klarkommen, dass man in Deutschland in einer modernen Gesellschaft lebt, in der die Idee der Aufklärung zur Mentalität gehört. Hasan Awata sieht das ähnlich. Man müsse sich auf die hiesige Kultur einlassen, das aus der alten Heimat tradierte Weltbild anpassen. Das sei ihm letztlich sogar leicht gefallen, weil er alleine hier sei und von den Eltern nicht kontrolliert und eingebremst werde.

Alles andere als leicht gefallen ist den beiden allerdings eine andere Sache: Sich in der Schule und auf dem Weg zum Abitur mit den großen deutschen Literaturklassikern auseinandersetzen zu müssen. „Wenn man Goethe lesen will, fällt das schon schwer“, stellt Koorosh Ahmadi mit einem Schmunzeln fest. Hasan Awata hatte seine liebe Mühe und Not mit Schillers „Kabale und Liebe“. Mit dieser schweren Kost musste er sich nach nur einem Jahr im Land beschäftigen. Aber auch diese Klippen haben die beiden umschifft. Der eiserne Wille hat dabei geholfen.