Marbach Mit frischer Inspiration zurück

Über die von der Kritik hochgelobte Arbeit ihrer ehemaligen engsten Mitarbeiterin und Vertreterin Ellen Strittmatter, die zwischenzeitlich wie Ulrich Raulff an das Institut für Auslandsbeziehungen (IfA) wechselte, freut sich Heike Gfrereis explizit. In Marbach gehe es gemeinsam mit der neuen DLA-Leiterin Sandra Richter nun um eine Neubestimmung: „Ausstellungen müssen im Jahr 2019 pluraler gedacht werden“, sagt sie. „Wir möchten unterschiedliche Stimmen sichtbar machen“, sagt sie und kündigt an, Ausstellungen in einer Zeit, in der die ästhetische Erfahrung von Literatur so wenig selbstverständlich sei wie der Unterschied zwischen Fakten und Fiktionen, künftig Ausstellungen als „soziales Modell“ zu entwickeln. Sprich: Ideen und Werte, Erfahrungen und Gefühle sowie gesellschaftliche und politische Entwicklungen sollen vielstimmig und offen diskutiert werden.

Mit Sandra Richter sei sie als Honorarprofessorin an deren Institut an der Uni Stuttgart bereits sehr verbunden, betont Heike Gfrereis. „Wir teilen die Neugier auf unsere Besucher und möchten sie sehr gern für experimentelle Methoden gewinnen, mit denen wir die ästhetische Erfahrung von Literatur genauer erforschen können.“ Dabei wollten sie Bereiche in den Vordergrund stellen, „in denen wir selbst noch etwas entdecken können: den Wechsel von der Literatur als Schrifterlebnis zur Literatur als Klang-, Ton- und Filmerfahrung etwa.“ Es gehe um Konzepte, die „nicht mehr kuratorisch-autoritär“ vorgegeben seien, sondern „improvisierend“ und „gemeinsam mit vielen Kollegen erarbeitet“ würden. Mit Sandra Richter habe sie bereits im Vorjahr Drittmittel für Projekte eingeworben.

Das erste dieser Projekte wird die Improvisationsausstellung „Lachen.Kabarett“ sein, die am 19. Mai eröffnet wird. Gäste wie Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn werden sie kommentieren und Max Goldt zur Eröffnung lesen, berichtet Heike Gfrereis. Das Jahr weiter prägen werde von 19. September an eine Ausstellung zum Hölderlinjahr, in welcher der Philosoph Hegel und seine Leser erkundet werden. Selbst vor dem Schiller-Nationalmuseum macht der neue Geist nicht Halt. Die mittlerweile zehn Jahre alte Dauerausstellung werde abgebaut und die Räume von 2020 an „eine Zeit lang frei bespielt“. Ob ein Beitrag der Museen zu einem Literaturpark in Marbach wünschenswert sei? „Ja, unbedingt“, sagt Gfrereis – und das nicht nur für die Landesgartenschau. Eine Ausstellung, die sie 2018 für das Literaturhaus München kuratiert habe, trage den passenden Namen: „Ins Blaue! Natur in der Literatur“.