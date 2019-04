Marbach Mit der Kamera vom Neckar bis an die Murr

Daran sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, ist Moderatorin Annette Krause schon gewöhnt: „Es ist ein bisschen, als ob ich eine andere Person beobachte.“ Wenn sie dreht, sei es vom Gefühl her so, als ob sie privat in Städten unterwegs sei – auch wenn ihr natürlich immer bewusst ist, dass sie gerade ihren Job macht: „Ich hoffe aber, dass ich einfach ganz normal, eben wie die Annette, wirke.“ Das gelingt ihr auch, da sie tatsächlich ein Interesse an den Städten und Gemeinden hat, die sie für den Dreh besuchen darf: „Das Entdecken von immer neuen Dingen ist auch mit das Schönste an meinem Beruf.“ Die Altstadt von Marbach habe es ihr besonders angetan aber auch auf den Besuch im Literaturarchiv freue sie sich schon sehr. Das folgt aber erst später in der Woche. Der Montagnachmittag führt sie aber erst einmal auf den Torturm und an den Neckar, wo die Ruderer schon auf die Moderatorin warten: „Hoffentlich darf ich auch mit ins Boot steigen.“