Marbach Mit Begeisterung auf der Bühne

Marbach - Das muss noch deutlicher kommen! Dieses „No, No“, das bitte kräftiger!“ Helen Volz, Musiklehrerin am Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) in Marbach, dirigiert und spricht mit energischer Stimme. Sie ermahnt die Schüler, die mit ihr gerade eine Szene des Musicals „Ab auf die Insel!“ durchspielen. Im Gymnastikraum des FSG proben an diesem Samstag Mädchen und Jungen für ihren großen Auftritt Ende Oktober. Und zwar mit einem Stück, das humorvoll und nachdenklich zugleich das Schullandheim der Marbacher Gymnasiasten auf der Nordseeinsel Amrum thematisiert.