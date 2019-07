Marbach Mit 30 Beinen im Bad unterwegs

Es ist etwa sechs Zentimeter groß, hat 30 Beine und lange Fühler. Daniel Steinbauer hat in seinem Badezimmer in der Marbacher Altstadt vor einigen Tagen ein Insekt gesehen, das ihm davor noch nicht untergekommen ist. „Normalerweise bin ich es immer, der Spinnen rausbringt, aber in dem Fall habe ich mich doch etwas geekelt“, erzählt er von seiner nächtlichen Begegnung. Da er sich nicht sicher war, ob er mit der Googlesuche das richtige Insekt („Spinnenläufer“) ermittelt hatte, wandte er sich an die Marbacher Zeitung.