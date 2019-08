Marbach Mietpreisbremse: Stadt will es wissen

Der Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling hatte zuvor im Gremium ausgeführt, dass 2015 in Baden-Württemberg eine sogenannte Gebietskulisse erstellt worden sei. In dem Rahmen wurden diejenigen Kommunen festgelegt, in denen die Situation auf dem Wohnungsmarkt besonders angespannt ist und deshalb Mieterhöhungen im Bestand stärker als bisher begrenzt werden können. Im Kreis Ludwigsburg wurde nur Asperg, Freiberg und Möglingen eine solch prekäre Lage attestiert. „Wir sind da genauso wenig aufgetaucht wie Städte wie Ludwigsburg oder Ditzingen. Das konnte sich niemand so richtig erklären“, sagte Andreas Seiberling. Zudem sei es enttäuschend gewesen, dass die Städte im Vorfeld der damaligen Untersuchung nicht miteinbezogen worden waren. Also habe man beim Ministerium für Finanzen und Wirtschaft nachgehakt, wie denn das Urteil zustande kam. Die Behörde hat daraufhin das komplizierte Verfahren erläutert, das unter anderem auf Daten des Statistischen Landesamts und Angaben der Gesellschaft für Konsumforschung zum durchschnittlichen Haushaltseinkommen basiert. Alles in allem könne Marbach nicht in die Gebietskulisse aufgenommen werden, weil man sich dort unter der Warmmietenbelas-tungsquote bewege, resümierte das Land.