Marbach Marbach sagt Ja zu „Perspektiven Innenstadt“

Die will das Gremium auch nutzen, wenn auch noch festgezurrt werden muss, welchen Weg man dabei genau geht. „Das Wichtigste, was ich gehörte habe, ist, dass die Stadt Marbach ein Juwel ist. Das mag an manchen Stellen etwas stumpf geworden sein, aber das können wir wieder aufpolieren“, so Heike Breitenbücher (CDU). „In dem Konzept wurden einige Themen nochmal auf den Punkt gebracht, die uns schon einige Zeit begleiten.“ Ein weiterer wichtiger Punkt sei für sie die Optimierung der Fußwege.

Hendrik Lüdke (Puls) kritisierte im vorgeschlagenen Maßnahmen-Katalog den Punkt Erweiterung des Stellplatzangebots. „Das gilt für uns als höchst fraglich“, so Lüdke. „Viele Städte reduzieren das Parkplatzangebot – wie Kopenhagen, Wien und nun auch Ludwigsburg am Arsenalplatz. Parkplätze ziehen Verkehr an, die Verkehrsbelastung steigt. Wer das Stellplatzangebot erweitern will, der darf sich nicht über den Verkehr in unserer Stadt beschweren. Eine autofreie Innenstadt verbessert die Aufenthaltsqualität, erleichtert Begegnungen, Gespräche und mehr.“

Die Familien liegen Sebastian Engelmann (Grüne) am Herzen. „Der Spielplatz auf dem Kelterplatz kommt nur, wenn der Platz autofrei wird. Wenn wir das nicht hinbekommen, bleibt in dem Konzept wenig für Familien übrig.“ Im Grunde sei das komplette Gremium vor fünf Jahren angetreten mit dem Ziel, die Strukturen in der Innenstadt zu verbessern. „Wir müssen uns selbstkritisch hinterfragen.“

Eine Lanze für das imakomm-Konzept brach Jürgen Schmiedel (SPD). „Unser städtisches Handeln wird sich nach dem Plan richten. Wenn wir das zerreden, können wir das Ganze in die Tonne treten. Wir müssen das sehr, sehr ernst nehmen.“ Ins gleiche Horn blies Barbara Eßlinger (Grüne). „Die Innenstadt ist teilweise schon tot. Wir müssen das jetzt machen. Ich stehe grundsätzlich hinter dem Konzept, auch wenn mir nicht alles schmeckt.“

Gar nicht geschmeckt hat Ute Rößner (SPD) der Vortrag von imakomm. „Ich bin ziemlich sauer. Das war exakt die gleiche Präsentation wie vor drei Wochen.“ Zudem habe es damals gute Ideen und Vorschläge aus der Bürgerschaft gegeben. „Auf die wurde gar nicht eingegangen.“ Diese seien aber nicht verloren, betonte Prüller. Er habe eine ganze DinA-4-Seite voll mit den Vorschlägen. „Letztendlich liegt es an Ihnen, zu entscheiden, welche Maßnahmen umgesetzt werden.“