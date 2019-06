Marbach „Marbach moves“ geht in Runde zwei

Normalerweise setzt sich Christine Königs funktionelles Training, wie sie es bezeichnet, aus vier Teilen zusammen: In den ersten zehn Minuten sollen sich die Teilnehmer warmlaufen. Anschließend gibt es ein Warm-Up-Programm, in dem die Gelenke auf die folgenden Belastungen vorbereitet werden. Hauptbestandteil von „Marbach moves“ ist dann eine Art Zirkeltraining an sechs bis sieben Stationen. „Ich baue das so auf, dass jeder Körperteil beansprucht wird“, erklärt die Fitness-Trainerin. Manchmal setzt sie kleine Geräte wie dehnbare Gummibänder oder eine Koordinationsleiter ein. Ganz am Schluss des einstündigen Programms leitet Christine König noch eine Ausdehnung an.