Marbach Marbach hat eine neue Erste Beigeordnete

Das Verhältnis von männlichen und weiblichen Bewerbern sei fast 50:50 gewesen, informierte der Bürgermeister Jan Trost in der Sitzung. Eine eigens eingesetzte Findungskommission hatte drei Bewerberinnen ausgesucht, die sich in der nicht-öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 21. Februar vorgestellt haben. Der Ausschuss votierte einstimmig für Franziska Wunschik, die sich nun auch dem Gesamtgremium kurz vorstellte. Die 40-Jährige hat 2003 ihren Abschluss an der Hochschule für öffentlichen Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg abgeschlossen und war danach Sachbearbeiterin in der Kämmerei der Stadt Asperg. Seit 2007 war sie Kämmerin der Gemeinde Tamm und hat dort unter anderem das Steueramt, die Kasse, die Wirtschaftsplanung, die Liegenschaftsverwaltung, die Feuerwehr und die EDV betreut. „Ich habe Freude daran, mich in neue Aufgabenbereiche einzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen“, so Franziska Wunschik im Marbacher Gemeinderat. In der Schillerstadt stünden viele Aufgaben an, bei denen sie ihre Erfahrung aus Tamm gerne einbringen möchte. In Marbach habe sie sich beworben, weil sie sich gern beruflich weiterentwickeln wollte – „nach zwölf Jahren leidenschaftlicher Kämmerertätigkeit“. In ihrer Freizeit singe und reise sie gerne.