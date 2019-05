Marbach - Ein 25-Jähriger hat am Freitagmorgen im Marbacher Rathaus randaliert, weil er nicht die Leistungen erhalten hat, die er sich erhofft hatte. Das teilte die Polizei mit. Laut Angabe eines Mitarbeiters der Pressestelle rief ein Rathausmitarbeiter oder ein Passant die Polizei um Hilfe. Als diese eintraf, war der Mann allerdings schon freiwillig nach Hause gegangen. Die Beamten suchten ihn daraufhin in seiner Wohnung in der Marbacher Innenstadt auf. Da sie sich Sorgen um seinen Gesundheitszustand machten, riefen sie den Rettungsdienst. Der Mann weigerte sich jedoch in den Krankenwagen zu steigen und konnte nur mit Hilfe der Polizei dazu bewegt werden. Die Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.