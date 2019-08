Marbach „Manche Fahrgäste sind wie Freunde“

Reger Betrieb herrscht am Marbacher Busbahnhof. In der „Rush-Hour“ zwischen 16 und 18 Uhr ist besonders viel los. Seit dem 1. August fahren auf manchen Strecken die Busse länger und öfter. Wenn die S-Bahn Verspätung hat, ist das ein Vorteil. Statt eine halbe Stunde zu warten, nimmt man einfach den nächsten Bus. Wir haben uns ein wenig unter den Fahrgästen umgehört. Viele wollen in der Zeitung nur beim Vornamen genannt werden.