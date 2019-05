Marbach/Ludwigsburg SPD und CDU brechen auch im Raum Marbach ein

Landesweit fiel das Ergebnis ähnlich aus wie in Murr, Oberstenfeld oder Marbach – was natürlich ganz nach dem Geschmack von Jürgen Walter, Ludwigsburger Landtags-Abgeordneter der Grünen, ist. „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es zeichnet sich ab, dass die jungen Menschen sich eine andere Politik wünschen, die mehr auf den Klimaschutz setzt“, sagt er. Mit den Gewinnen für die Grünen in Baden-Württemberg habe er nicht in dem Maße gerechnet. In Stuttgart sei massive Stimmung gegen die Grünen gemacht worden wegen des Fahrverbot-Themas, „das ganze Gehetze hat der CDU nichts gebracht“, konstatiert Walter.