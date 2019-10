Marbach/Ludwigsburg „Kirche hat sich als unglaubwürdig erwiesen“

Marbach/Ludwigsburg - Das Ausmaß sexuellen Missbrauchs an Kindern und anderen Personen in der katholischen Kirche ist groß. Das hat die Studie ergeben, die von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegeben und vor etwa einem Jahr veröffentlicht wurde. Dieser Tage haben die Bischöfe in Fulda um eine mögliche Finanzierung für Zahlungen an Opfer verhandelt. Die Verunsicherung an der Basis ist erheblich – auch deshalb bietet das katholische Kirchendekanat in Kooperation mit Partnern die Veranstaltungsreihe „Kirche. Missbrauch.Zukunft!? – wir bleiben dran“ an. Wir haben uns darüber mit Stefan Spitznagel, dem katholischen Pfarrer für Marbach, Rielingshausen, Erdmannhausen und Benningen, unterhalten.