Marbach Lokalpolitiker bekennen bei der Kirche Farbe

Marbach - In zweieinhalb Wochen können die Bürger darüber befinden, welche Kandidaten künftig in ihren Kommunen das Sagen haben sollen. Und viele sind noch unentschlossen, hinter wem sie ihr Kreuzchen setzen sollen. Helfen kann bei der Entscheidungsfindung in Marbach eine Podiumsdiskussion, die die katholische und die evangelisch-methodistische Kirchgemeinde mit der Marbacher Zeitung (MZ) am Donnerstag, 16. Mai, von 19.30 Uhr an im Saal der katholischen Kirche auf die Beine stellen. Dort erläutern Vertreter der fünf im Gemeinderat vertretenen Fraktionen unter der Moderation von Karin Götz, Leiterin der Lokalredaktion der MZ, ihre Standpunkte vor allem zu den Themen Kindergarten, Bildung, Verkehr und Stadtentwicklung.