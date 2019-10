Marbach Löschauto aus Marbach läuft in Bayern weiter

Dr. Dieter Zagel von den SPD, der sich bei der Marbacher Feuerwehr engagiert, machte ferner darauf aufmerksam, dass so ein kleiner Ort wie Hagenheim in der Regel kein solches Fahrzeug in petto habe. Doch dort werde die Feuerwehr in Vereinsform geführt und das Auto in Eigenregie restauriert. „Das wäre bei uns in dieser Form nicht möglich“, betonte Zagel. Schon einmal hätten die Kollegen in Bayern ein Auto aus Marbach übernommen und dieses am Laufen gehalten. So werde es nun wieder gehandhabt. „Und uns schadet es nicht“, sagte er.Im Gegenteil. Die Stadt bekommt sogar noch Geld für das alte Fahrzeug. Wie Jan Trost beteuerte, werde der marktübliche Preis abgerufen. Ferner gebe es für den neuen Wagen einen Zuschuss von 92 000 Euro. Der Bürgermeister erklärte zudem, dass man die Situation in Marbach nicht mit der in Hagenheim vergleichen dürfe. Dort werde das Fahrzeug nur zwei- oder dreimal im Jahr benötigt, während die Schlagzahl in der Schillerstadt doch eine ganz andere sei. Entsprechend müsse das Auto in Marbach ausgerüstet sein. „Da muss es immer zu 100 Prozent funktionieren“, betonte der Rathauschef.