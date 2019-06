Marbach - Bis 0.50 Uhr haben in der Nacht auf Donnerstag die Lösch- und Aufräumarbeiten beim Brand im alten Sanitätshaus Feil in der Schillerstraße am Cottaplatz in Marbach angedauert. Das Feuer war wie berichtet am Mittwoch gegen 20.45 Uhr im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Wie die Polizei nach den ersten Ermittlungen inzwischen mitteilte, hatten sich die Flammen von der Küche aus ausgebreitet.