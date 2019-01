Marbach Literatur und Bildende Kunst in Einklang gebracht

Marbach - Eng wurde es am Sonntagnachmittag in der Wendelinskapelle. Viele Besucher waren erschienen, um in der Buchhandlung Taube sowie in der Galerie den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus zu begehen. Seit 2014 findet die Veranstaltung bereits in der Buchhandlung statt, in diesem Jahr bekam der Gedenktag durch die Künstlerin Susanna Giese, welche in der Galerie von Monika Schreiber ausstellte, auch eine plastische Komponente. Doch zunächst einmal stand Literatur im Vordergrund.