Marbach/Leichtathletik Der Sieger macht seinem Spitznamen alle Ehre

Als erste Frau kam Nicole Jäckel nach 46:03 Minuten ins Ziel, Zweite wurde Grit Schaller vom Team AR Sport in 49:42 Minuten. „Die ersten beiden Runden waren ganz okay, aber die dritte hat an mir gezehrt“, meinte die Zweitplatzierte, die wie Kratochwil im Jahr 2011 ganz oben auf dem Siegertreppchen gestanden hatte. Zum ersten Mal in 19 Jahren Gassenlauf nicht am Start war die vierfache Siegerin Birgitt Schrode (LT Murr), die sich beim Radfahren in den französischen Alpen einen Lendenwirbelbruch zugezogen hatte. Nette Geste: Dafür durfte die Seriensiegerin diesmal den Startschuss geben.

Neben den obligatorischen Steigungen und dem Kopfsteinpflaster mussten die Läufer in diesem Jahr in der Krähbergstraße zudem mit dem Schotter einer Baustelle kämpfen. „Wir haben eine zusätzliche Schikane eingebaut“, witzelte Moderator Achim Seiter. Ein weiterer Gag: Beim erstmals stattfindenden Staffellauf fungierten Poolnudeln aus dem benachbarten Hermann-Zanker-Bad als Staffelstäbe für die Teilnehmer.

Für internationales Flair sorgte Francois Delais aus der französischen Partnerstadt L’Isle Adam, der in 45:20 Minuten einen beachtlichen 13. Platz belegte. Im Jahr zuvor war er auf Rang 25 gelaufen. Der Franzose war jedoch nicht nur für den Gassenlauf nach Marbach gekommen, sondern auch, um den Geburtstag von Ute Rößner (SPD) zu feiern, der Vorsitzenden des Partnerkomitees. „Er ist am Samstagmorgen um Mitternacht angekommen und fliegt am Sonntag wieder zurück. So einen Aufwand zu betreiben, zeugt von gelebter Partnerschaft“, lobte Rößner ihren Gast. Delais versprach, in Frankreich Werbung für den Gassenlauf zu machen, damit im kommenden Jahr noch mehr Läufer aus der Partnerstadt starten.

Das würde der 20. Auflage gut tun, denn trotz des guten Wetters waren am Samstag insgesamt nur 377 Läufer am Start – fast 90 weniger als im Vorjahr mit 463. „Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass einige die längeren Sommerferien noch ausgenutzt haben“, vermutete Moderator Andreas Seiberling.