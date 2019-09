Marbach/Laufsport Erstmals gehen auch Staffeln mit an den Start

Marbach - Idyllische Holdergassen und motivierendes Publikum auf der einen Seite. Holpriges Kopfsteinpflaster und sich in die Länge ziehende Ab- und Anstiege auf der anderen Seite: Der in seiner Art so besondere Gassenlauf in Marbach mit Start und Ziel auf der Schillerhöhe gehört seit dem Jahrtausendwechsel fest in den Veranstaltungskalender der Stadt. Allein im Vorjahr waren 463 Teilnehmer mit dabei, und auch für die 19. Auflage am kommenden Samstag liegen den Veranstaltern vom TV Marbach, der Stadt und dem Stadtmarketing Schillerstadt Marbach bereits wieder 254 Anmeldungen vor. Der Organisationschef Achim Seiter hat also allen Grund, wie auch in den Vorjahren einen ganz bestimmten Satz auszusprechen: „Ich glaube, so viele Voranmeldungen waren es noch nie.“