Marbach Kunstprojekt auf der Zielgeraden

Das Kulturamt bietet dabei besondere „Last-Minute-Angebote“ in begrenztem Kontingent an: 100 Eintrittskarten für eine Veranstaltung des Kulturamts im Schlosskeller oder für einen Abend in der Schillerwoche in der Stadthalle; 20-mal Teilnahme an einer Stadtführung durch die Schillerstadt; 10 Eintrittskarten in Schillers Geburtshaus; 10-mal Eintritt in die Ölmühle Jäger; 20 Eintrittskarten für das Hermann-Zanker-Bad; 10 Karten für eine Veranstaltung im DLA Marbach; 10 Tageskarten für „Das verrückte Sommerteam“ im Jugendhaus planet-x; 20 Café-Wertgutscheine über ein Panino, Getränk und ein Wassereis im planet-x; 20 Karten für Veranstaltungen der Stadtbücherei

; Der Tobias-Mayer-Verein verkauft an diesem Tag zudem die Bücher des Bücherflohmarktes für einen „Marbach“. Außerdem werden nochmals Exemplare der „Marbach“-Kunstedition, nummeriert und handsigniert durch das Künstlerduo Baltensperger+Siepert, verkauft.