Marbach Kunst kommt sogar in die Kirche

Marbach - Die Nachtschicht Kunst feierte vor gerade einmal drei Jahren ihre Premiere – und gehört doch schon zu jenen Events, die sich viele Marbacher dick im Veranstaltungskalender anstreichen. Bei der Neuauflage am Freitag, 12. Juli, empfiehlt es sich ganz besonders, auf Entdeckungsreise durch die verschiedenen Ausstellungsflächen in der Altstadt zu flanieren. Denn im Zusammenhang mit ihrem 20-Jahr-Jubiläum warten die Veranstalter von Südlich vom Ochsen mit einem speziellen Clou auf: Die Nachtschicht Kunst wird an einen Abend der offenen Museen gekoppelt. Pläne dafür kursierten schon länger. Nun ist der kulturelle Doppelpack ausgemachte Sache. „Wir waren in den vergangenen beiden Wochen recht aktiv“, sagt Mark Scheuerle, der Vorsitzende der Ochsen, dazu schmunzelnd.Stand jetzt werden bei dem Highlight im Sommer zwölf Kreative ihre Werke in Locations der Altstadt zwischen dem alten Kino in der Güntterstraße und dem Mühlweg präsentieren. „Auch die Stadtkirche macht wohl mit“, berichtet Mark Scheuerle. Außerdem sollen Bilder in der Ölmühle Jäger präsentiert werden. Zugleich wird die Ölmühle eines der Museen sein, das an diesem Abend seine Pforten öffnet. Besucher können sich darüber hinaus anschauen, was Tobias-Mayer-Museum und Schillers Geburtshaus zu bieten haben. Eingeklinkt hat sich überdies die Stadt mit dem Torturm. Noch in der Schwebe ist, ob das Fritz-Genkinger-Kunsthaus, das derzeit in der Altstadt herausgeputzt wird, bei dem kulturellen Spektakel in der Schillerstadt dabei sein wird. Der Wunsch sei von den Verantwortlichen des Museums auf alle Fälle da, betont Mark Scheuerle. Man müsse aber abwarten, ob sich das mit den Bauarbeiten dort in Einklang bringen lasse. Die erweiterte Nachtschicht Kunst ist aber nicht das einzige Geschenk, das sich Südlich vom Ochsen zum 20. Geburtstag gönnt. Angedacht ist auch eine kleine Feier am 30. November im Schlosskeller, die zugleich den Abschluss der nächsten Marbacher Theaterfestspiele markiert. Das Event ging 2018 erstmals über die Bühne, damals aber schwerpunktmäßig unter freiem Himmel auf dem Burgplatz. Nun hat man einen kleineren Rahmen gewählt und die Veranstaltung in den Schlosskeller gelegt. „Er ist schon gebucht“, sagt Mark Scheuerle.