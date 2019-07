Marbach Kunst auf vielen Ebenen

Kurz nachdem Bürgermeister Jan Trost den Startschuss für die Neuauflage der Marbacher Nachtschicht Kunst im Rathaus gegeben hat, waren in Marbach zahlreiche Fußgänger zu sehen, die an 16 verschiedenen Orten, Unterschlupf vor dem Regen und Kunstgenuss suchten. Birger Laing etwa hatte am Freitagabend in seinem „Antiquariat Friedrich“ alle Hände voll zu tun, um dem Besucheransturm gerecht zu werden und die Gäste mit einem Glas Rosé zu erfreuen. Galerienacht-Neuling Gudrun Bernhardt hat seine Auslagen mit ihrer Papierkunst bereichert und neben vielen Gästen auch fünf ihrer Arbeitskollegen damit in den Bann gezogen. „Ungeahnte Talente schlummern in ihr“, bemerkte etwa Martina Stecker anerkennend. „Witzig, was man Büchern auf originelle Art alles antun kann“, kommentierte ein anderer Betrachter, der sich einem Papierstreifenschwall gegenübersah, der an einen überbordenden Haarschopf erinnert, dessen Strähnen aus dem Buch sprießen. Aber auch originelle Papiertheater oder filigrane Blüten geben die mit der Schere kunstvoll „frisierten“ Buchseiten her.