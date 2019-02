Marbach Kripo ist dran an Einbruchserie

„Die Vorgehensweise und das Diebesgut sprechen dafür“, erklärt Peter Widenhorn. Die Kriminalpolizei sei auch schon dran an der Sache. Das dürfte Heike Breitenbücher gerne hören. Die Stadträtin der CDU, die sich auch als Trainerin beim Ruderverein engagiert, hatte sich im Ausschuss nämlich bei der Verwaltung nach dem Stand der Dinge in der Sache erkundigt. Jan Trost berichtete, dass er sich mit Peter Kolwe ausgetauscht habe. Der Leiter des Marbacher Polizeireviers denke, dass bei dem jüngsten Einbruch in die Schule eher nach Geld gesucht worden sei. „Es wurden Klassenzimmer aufgebrochen und Schubladen durchwühlt“, sagte Jan Trost. „Was ich gehört habe, sind keine Schülerdaten abhandengekommen“, ergänzte der Erste Beigeordnete Gerhard Heim.