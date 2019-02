Marbach Kreis reagiert auf Kritik an 30er-Regelung

Gleichwohl will die Stadt bei dem Thema die Flinte nicht ins Korn werfen und am Ball bleiben. „Wir werden einen neuen Anlauf unternehmen“, kündigt Andreas Seiberling an. Spätestens mit der bald anstehenden Fortschreibung des Lärmaktionsplans werde man einen neuen Vorstoß in der Sache unternehmen, sagt der Chef des Marbacher Ordnungsamts. Die aktuelle Situation sei für einen normalen Fahrer kaum noch nachzuvollziehen. „Da ist eine Grenze erreicht“, betont er.

Eventuell sorgt ja das neue Schild, das der Landkreis vor dem Kinderhaus anbringen lassen will, für mehr Durchblick. Wobei man durchaus auch jetzt schon die jeweiligen Regelungen erfassen könne, findet das Landratsamt. Als Beleg dafür zieht man im Kreishaus das Ergebnis aus Geschwindigkeitsmessungen heran. Auf dem Abschnitt in der Güntterstraße vor dem katholischen Kinderhaus seien im vergangenen Jahr drei Mal Blitzer aufgestellt gewesen. Beim letzten Messeinsatz am 21. Dezember hatten 30 von insgesamt 2144 Fahrern das Gaspedal zu weit durchgedrückt. Das Überwachungsgerät war in der Zeit von 7 bis 12.15 Uhr postiert. „Die geringen Überschreitungszahlen zeigen, dass Autofahrer den Überblick behalten können“, erklärt Markus Klohr.