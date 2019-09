Marbach - Ein Sachschaden von etwa 2000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter angerichtet, der einen VW Passat in der Strohgasse in Marbach beschädigt hat. Das Auto war am Mittwoch zwischen 11.10 und 11.25 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt und wurde an der kompletten Beifahrerseite zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach, Telefonnummer 07144 900-0, entgegen.