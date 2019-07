Marbach Kommunikative Trainingsgeräte, Leben und Tod

Marbach - Susanne Feix verwandelt mit ihrer Kunst die Ölmühle in einen Kunst-Raum, der in der Lage sein soll, sich besonderen, nämlich existenziellen Fragen zu widmen. „Das Wesentliche bleibt!“ – so lautet ihre Grundaussage passend zu dem von ihr gewählten Thema „Werden und Vergehen“. Mit dessen Hilfe rückt sie nicht nur ihre Glaskunst, etwa farbig schillernde Glaskugeln und große Glasschlaufen, in den Fokus, sondern sie möchte die Besucher in der Oberen Holdergasse 2 auch zum Nachdenken über das Leben und den Tod animieren. Dabei soll es ein ganzes Performance-Paket geben, mit dem die Glaskünstlerin ihr Publikum in den Bann ziehen und auch die dramatischen Akzente des facettenreichen Daseins auskosten will.