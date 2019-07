Marbach Kita-Gebühren: Hilfe für betroffene Eltern

Konkret profitieren Eltern davon, deren Nachwuchs in dem Container in Rielingshausen untergebracht sein wird, der im November in Betrieb gehen soll. Außerdem greift die Regelung im Kindergarten im Gässle, solange die Handwerker dort den geplanten Anbau realisieren. Darüber hinaus gilt die Ermäßigung in denjenigen Einrichtungen in der Kernstadt, in denen eine Überbelegung notwendig wird. Die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik beteuerte jedoch, dass davon maximal zwei Häuser betroffen wären. Tatsache sei zwar auch, dass die Aussetzung der Erhöhung keine negativen Folgen bei der Zuweisung von Zuschüssen hätte, weil man weiter über den Landesrichtsätzen liege. „Wir sollten aber immer all unsere Einnahmequellen ausschöpfen“, sagte sie vor allem im Hinblick auf die anvisierte Generalsanierung des Bildungszentrums. Ein Millionenprojekt, bei dem die Kommune auf Fördermittel angewiesen ist. Vor diesem Hintergrund schlug Franziska Wunschik vor, die Gebühren in den Kindergärten generell um drei Prozent zu erhöhen und nur dort Ausnahmen zu gewähren, wo die Eltern tatsächlich betroffen sind.