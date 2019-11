Marbach - Als kleines Dankeschön für das tolle gesellschaftliche Engagement lädt Marbachs Bürgermeister Jan Trost auch in diesem Jahr wieder alle Marbacher Ehrenamtlichen zum Ehrenamtskino ein. Es findet am Donnerstag, 5. Dezember, dem „Internationalen Tag des Ehrenamtes“, um 18 Uhr in der Marbacher Stadthalle statt.