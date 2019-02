Marbach Kindertagesstätte sprengt den Kostenrahmen

Marbach - Es ist eine Krux. Auf der einen Seite steht die Stadt Marbach gehörig unter Druck und muss so schnell wie möglich neue Kindergartenplätze schaffen. Auf der anderen Seite ziehen die Preise auf dem Bausektor weiter an, weshalb die Kommune nur hoffen kann, für die geplante neue Kita in der Kernerstraße nicht zu tief in die Tasche greifen zu müssen. Momentan hat es allerdings den Anschein, als würde diese Hoffnung jäh enttäuscht. Inzwischen liegen nämlich die Ausschreibungsergebnisse vor. Und selbst der günstigste Bieter liegt rund 500 000 Euro über dem Kostenrahmen. Die Verwaltung wird deshalb dem Ausschuss für Umwelt und Technik in der Sitzung am heutigen Donnerstag vorschlagen, die Ausschreibung aufzuheben.