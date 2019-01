Marbach Kinder können im März einziehen

Wie der verantwortliche Architekt Helmut Wallmersperger am Donnerstag bei einem Vor-Ort-Termin des Ausschusses für Umwelt und Technik erläuterte, sollen die Arbeiten an dem Gebäude Mitte Februar abgeschlossen sein. Die Kommune wird angesichts der angespannten Lage auch nicht lange mit einem Bezug warten. Die ersten Mädchen und Jungs können am 1. März die neuen Räumlichkeiten in Beschlag nehmen, kündigte der Erste Beigeordnete Gerhard Heim an. Ausgelegt ist der Anbau für 20 Kleinkinder, die auf zwei Gruppen verteilt werden. „Dafür haben wir auch schon Personal eingestellt“, sagte Gerhard Heim. Vier neue Kräfte seien engagiert worden. Die Gruppen würden bedarfsgerecht belegt, vermutlich werde das Angebot in Richtung Verlängerte Öffnungszeiten gehen.