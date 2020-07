Marbach Keine Regatta im Corona-Jahr

Die Absage der Traditionsveranstaltung habe man sich nicht leicht gemacht, heißt es in dem Schreiben. Mehrere Gründe hätten zu dieser Entscheidung geführt: „Die Gesundheit unserer Sportler, der Helfer und der Besucher steht im Mittelpunkt. Die Regatta fällt in einen Zeitraum, in dem viele Menschen gerade zwei Wochen aus ihren Urlaubsgebieten zurück sind. Zum gleichen Zeitpunkt hat die Schule (hoffentlich) ihren Vollbetrieb wieder aufgenommen. Dies alles wird eine sehr sensible Phase in Baden-Württemberg und in Marbach darstellen“, heißt es vom MRV-Vorstand. Marbach als Schulstadt mit 4000 Schülern stehe hier vor einer sehr großen Herausforderung. „Wir haben eine Verantwortung, und uns ist das Risiko zu groß, dass eine Infektionskette bei uns losgetreten wird.“ Und Trainerin Heike Breitenbücher sagt: „Ich habe da teilweise nachts wach gelegen, und alle halbe Stunde kam mir eine neue Schlagzeile in den Sinn nach dem Motto: ,Marbacher Regatta löst Infektionswelle aus’.“