So kam auch irgendwann die Idee auf, sich bei „The Voice Kids“ zu bewerben. Was viele jedoch nicht wissen: Bevor Abigail überhaupt auf der Bühne zu sehen war musste sie schon zwei Casting-Runden absolvieren. „Bei dem Casting in Stuttgart allein gab es schon drei Vorauswahlen. Dann mussten wir auf eine Einladung zum Casting in Berlin warten“, erzählt die Sängerin. Insgesamt hatten sich 26 000 junge Sängerinnen und Sänger für die aktuelle Staffel angemeldet. Mit ihrem ersten Auftritt ist Abigail also schon direkt unter den letzten 120 Teilnehmern.