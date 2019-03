Marbach Kampf um alte Fassaden ist wohl vergeblich

Marbach - Michael Davidis sieht in Gebäuden nicht nur deren bloße Funktion. Ihre Bedeutung bemisst sich für den Historiker auch danach, wie sehr sie das Stadtbild prägen. Und in der Hinsicht haben es dem ehemaligen Mitarbeiter des Deutschen Literaturarchivs gleich drei Fassaden angetan, die seiner Meinung nach gerettet werden sollten, aber von einem Abriss bedroht sind: an den Gebäuden in der Bärengasse 2 bei der Metzgerei, am Krankenhaus und am Hallenbad. In allen drei Fällen scheint ein Erhalt aber wenig realistisch. Das machte die Stadtverwaltung jetzt im Gemeinderat deutlich, wo Davidis sein Anliegen vortrug.