Marbach Kahlschlag in der Nähe des Bahnhofs

Nicht unzufrieden ist Kübler, dass die Deutsche Bahn (DB) jetzt in der Nähe des Bahnhofs die Bäume am Gleis zurückschneiden ließ. Was auf den ersten Anblick wie eine Art Kahlschlag aussieht, ergibt laut Roland Kübler durchaus Sinn. „Die Wurzeln arbeiten unter den Gleisen und produzieren Hohlräume – das ist für den Zugverkehr alles andere als günstig.“ Ein Unternehmen hat das Übel bei den Wurzeln gepackt und bereits am Atzenweg zwischen Bahnhof und Alexanderkirche das Grüngut radikal zurückgeschnitten, „wenn auch nicht besonders feinfühlig“. Von der Aktion profitierten die Fußgänger, erklärt der Grünplaner, „es hat dort viele Akazien – wenn die auf den Weg hinauswachsen, stechen sie die Passanten“.