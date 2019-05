Marbach Junge stürzt, Fahrer flüchtet

Ein Unbekannter hat einen Zwölfjährigen am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr in Marbach angefahren und ist anschließend geflüchtet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der zwölfjährige Junge fuhr mit seinem Fahrrad auf der Kirchenweinbergstraße in Richtung Schillerstraße. Als der Junge nach rechts in den Ziegelhüttenweg abbog, kam ihm vermutlich ein roter Ford mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB) aus Richtung Ziegelhütteweg entgegen und streifte das Kinderfahrrad. Der Junge stürzte dadurch vom Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der Autofahrer seinen Weg fort und fuhr auf der Kirchenweinbergstraße in Richtung Gartenstraße davon.