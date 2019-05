Marbach Jugendliche fühlen sich durch „Streetfighters“ bedroht

Das Gerücht um eine oder mehrere Straßengangs in Marbach komme immer wieder auf. „Das hat es schon zu meiner Schulzeit gegeben“, sagt Bürgermeister Jan Trost. Man müsse „immer auf der Hut“ sein, aber die Sicherheitslage habe sich in Marbach eher verbessert als verschlimmert. „Auch am Bahnhof gibt es immer wieder Einzelfälle, dass sich Geschäftsleute über aggressive oder unverschämte Jugendliche beschweren.“ Aber die dokumentierten Straftaten seien eher rückläufig.

Der dunkle „Buschtunnel“ zwischen Jugendhaus und Stadion war in der Veranstaltung mit den Jungwählern ebenfalls ein Thema. In dem „Angstbereich“ würden Schüler anderen regelrecht auflauern, und abends gehe es in der dunklen Gasse ebenfalls oft rüde zu, hatte der Gemeinderatskandidat Florian Petschl berichtet. „Ich denke, es spricht nichts gegen einen naturverträglichen Rückschnitt, sobald dies eben in der nächsten Schnittsaison im Herbst oder Winter wieder möglich ist“, nimmt der Bürgermeister die Anregung gerne auf.